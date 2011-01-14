Скамейка в харьковском метро стоит не 63 тыс., а всего 28,8

Харьковская межрайонная транспортная прокурора, проверив по запросу Харьковского городского председателя Геннадия КЕРНЕСА законность процедуры закупки скамеек для станции метро «Алексеевская», не выявила нарушений.

Об этом сообщает официальный сайт Харьковского городского совета, ссылаясь на письменное сообщение Харьковского межрайонного транспортного прокурора о результатах проверки процедуры закупки.

Прокуратура установила, что «цена закупки 10 конструкций скамеек для платформенной части станции метро «Алексеевская», согласно заключенному договору и фактически перечисленным средствам, составила 288 тыс. грн». Законность и обоснованность закупочной цены подтверждена заключением Научно-исследовательского экспертного криминалистического центра Управления МВД Украины на Южной железной дороге.

Таким образом, Харьковская межрайонная транспортная прокуратура вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении служебных лиц КП «Харьковский метрополитен» в связи с отсутствием в их действиях признаков состава преступления.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года в СМИ появилась информация о том, что «Харьковский метрополитен» купил конструкции скамеек в количестве 10 штук для платформенной части новой станции «за счет средств государственного бюджета с ожидаемой стоимостью 630 тыс. грн.».

27 декабря Харьковский городской председатель Г.КЕРНЕС опроверг информацию о том, что скамейки для новой станции метро «Алексеевская» были приобретены за 630 тыс. грн., и обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку наличия или отсутствия нарушений требований действующего законодательства Украины при закупке конструкций скамеек.

28 декабря дирекция метрополитена официально заявила, что стоимость 10 трехсекционных скамеек составляет 288 тыс. грн.

«Единственными документами, которые дают ответ на вопрос, сколько в действительности стоили скамейки для станции метро «Алексеевская», являются спецификация к соглашению и товарная накладная. В них четко указано, что Харьковский метрополитен купил не 10 скамеек на сумму 630 тыс. грн., а 10 трехсекционных конструкций скамеек повышенной износостойкости на общую сумму 288 тыс. грн.», - отметил Г.КЕРНЕС.