Украинской школе в Лисичанске не хватает детей

В Управлении образования и науки Луганской облгосадминистрации опровергают информацию о планах закрыть украиноязычную среднюю школу № 3 Лисичанска.

Как передает кореспондент УНИАН, на пресс-конференции начальник управления Ирина ЦЫМБАЛ сообщила, что в области могут закрыть 24 школы, но в этом списке нет лисичанской средней школы № 3.

По ее словам, в этой школе в текущем учебном году не набрали 10-й класс, всего в ней обучается 167 детей, хотя рассчитана она на 500 учеников, однако “ситуация не имеет того политического подтекста, который прозвучал, и сейчас никаких решений по поводу закрытия 3-й школы нет”.

И.ЦЫМБАЛ также сообщила, что в Лисичанске работают 4 украинские школы.

По ее словам, решение о закрытии или реорганизации школ будет приниматься согласно законодательству, в частности, в сельской местности на это необходимо разрешение общины.

Как отметила И.ЦЫМБАЛ, во многих школах Луганщины сейчас нет даже 50% наполняемости по сравнению с проектной мощностью, при этом количество средств, необходимых на содержание учебного заведения, не уменьшается.

«Возникают проблемы с финансированием, отсюда и вопросы, что делать с учебным заведением: приостановить его деятельность, объединять или реорганизовывать школы”, - сказала начальник управления ОГА.

На данный момент в области приостановлена деятельность 9 школ, решения об их закрытии нет, но они законсервированы: там нет ни детей, ни учителей, отметила И.ЦЫМБАЛ.

Как сообщал УНИАН, 10 января Луганская областная организация Украинской народной партии обратилась к городскому голове Лисичанска Сергею ДУНАЕВУ с призывом не закрывать единственную украиноязычную школу в городе.