В Луганской области СБУ накрыла нарколабораторию

В Луганской области сотрудники СБУ прекратили деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконным изготовлением и сбытом особо опасного наркотического средства – ацетиллированного опия.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, наркодельцы изготовляли ацетиллированный опий в обычной квартире, там и хранили его для последующей продажи наркозависимым жителям Луганска и области.

За день злоумышленники изготовляли и реализовывали 250-300 миллилитров ацетиллированного опия. На «черном» рынке 1 мл этого вещества стоит около 35 грн., 1 доза составляет в среднем от двух до четырех миллилитров. Следовательно, дневная прибыль наркодельцов исчислялась тысячами гривень.

Сотрудники СБУ задержали на «горячем» всех членов криминального формирования во время реализации очередной партии наркотика.

В помещении нарколаборатории сотрудники СБУ выявили около 10 литров готового к продаже ацетиллированного опия (это свыше 5 тысяч доз), огромное количество экстракционного опия, химические препараты, из которых изготовлялось наркозелье, и средства, вырученные от реализации опия.

По факту незаконного приобретения, изготовления, хранения, а также незаконного сбыта наркотических средств организованной преступной группой (ст. 307 Уголовного кодекса Украины) Службой безопасности Украины в отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело. За это преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

На период следствия двое членов преступной группы находятся в Луганском следственном изоляторе, для третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.