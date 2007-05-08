Жвания сгорел только наполовину

Сегодня примерно полтора часа назад в Подольском районе Киева возник пожар в главном офисе компании «Брингфорд» (Контрактовая, 9), где расположена приемная народного депутата Давида ЖВАНИЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, пожар, по предварительным данным, возник на втором этаже 4-этажного здания в комнате, где находятся серверы.

Из-за того, что перекрытие между этажами деревянное, огонь очень быстро распространился на другие помещения. Пожаром нанесен ущерб половине помещения.

Сейчас пожарные подразделения почти локализовали огонь. Как отметили сотрудники пресс-службы Д.ЖВАНИЯ, о причинах возникновения пожара говорить рано.

Следует отметить, что народный депутат Д.ЖВАНИЯ - один из главных «финансистов» политической стороны «Народная самооборона Юрия ЛУЦЕНКО».

В то же время, в пресс-службе блока Народная самооборона Юрия ЛУЦЕНКО отметили, что вряд ли этот пожар связан с политической ситуацией, и они убеждены, что следствие определит причины возникновения возгорания.