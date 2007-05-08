Ульянченко не понимает позиции Жовтяка

У губернатора Киевщины Веры Ульянченко было несколько «абсолютно нормальных разговоров» с экс-губернатором Евгением Жовтяком. Об этом она сказала в интервью журналу «Главред».

По ее словам, в решении суда написано, что освобождение Жовтяка не подпадает под Кодекс о труде, так как его должность была публичной. «Во-вторых, речь шла о том, что он уволен без мотивирования. Поэтому было принято решение освободить его с мотивированием – вот и все», - сказала губернатор.

«Я уважаю желание Евгения Дмитриевича найти справедливость, но мне не совсем понятна позиция человека, который не понимает, что губернатор – не только представитель исполнительной власти, но вместе с тем и политическая должность. И когда нет доверия, нет взаимопонимания с человеком, который тебя назначает, вряд или стоит таким способом стараться вернуться на эту должность», - сказала Ульянченко.