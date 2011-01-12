Причалы и пристани на Днепре будут возобновлены к 2012 году

К 2012 году будет возобновлена работа пассажирских причалов и пристаней в Киеве, Каневе, Черкассах, Кременчуге, Днепропетровске, Запорожье и Херсоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, контроль за возобновлением работы будет осуществлять Госслужба морского и речного транспорта («Укрморречфлот»).

Кроме того, на время проведения Евро-2012 планируется ввести скидки на услуги в речных портах, для пассажирских круизных судов. В рамках подготовки к Евро-2012 планируется также отменить единовременные временные разрешения для иностранных судов, что позволит туристам беспрепятственно осуществлять проход по реке Днепр до самой столицы.

Согласно сообщению, вместе с тем «Укрморречфлот» инициирует и будет способствовать строительству баз стоянок маломерных судов и яхт, а также продолжит восстановление гидротехнических сооружений с целью повышения их пропускных мощностей.

Как отмечают в министерстве, для обеспечения безопасности судоходства особое внимание будет уделяться развитию навигации. Будут внедрены новые средства связи, спутниковой навигации и проведена полная информатизация судоходства по внутренним водным путям. К работам по подготовке Днепра будут привлечены специалисты государственных предприятий «Укрводшлях», «Администрация речных портов», «Дельта-лоцман», Госгидрография и Регистр судоходства.

«После проведения чемпионата мы продолжим развитие инфраструктуры на внутренних водных путях для обеспечения безопасности торгового судоходства, а также развития туристического бизнеса, водного спорта и отдыха», – сказал глава «Укрморречфлота» Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.