НФПУ: расходы на комуслуги вырастут для каждой семьи на 1,7 тысяч

В 2011 году дополнительные расходы каждого домохозяйства на жилищно-коммунальные платежи - за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – могут возрасти в среднем на 1 тыс. 700 грн. в год.

Такие подсчеты произвел Национальный форум профсоюзов Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе НФПУ.

Расчеты сделаны на основе повышения тарифов на тепловую энергию на 35%, которое в соответствии с решением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины должно вступить в силу с 1 января 2011 года после соответствующего распоряжения местных властей.

Кроме того, с 1 апреля ожидается 50% увеличение цены на газ для населения, что является обязательным условием МВФ для получения Украиной третьего транша.

Кроме того, отметили в НФПУ, с апреля 2011 года правительство Украины рассматривает возможность двукратного увеличения цены на электроэнергию для населения, а в дальнейшем на 39% - с августа 2011 года. Министерство топлива и энергетики уже составило прогноз средневзвешенной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, согласно которому в 2011 году она возрастет на 15%, по сравнению с 2010 годом, – до 55,07 коп. за кВт/ч. В этот расчет уже заложены повышенные тарифы для населения. Причем вариант определен – в апреле на 100% и в августе на 39%.

«Если сложить все запланированные повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, то выходит, что в среднем расходы на жилищно-коммунальные услуги возрастут для каждой семьи на 1700 грн.”, - объясняет председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК.

Профсоюзный лидер также отметил, что любые шаги по повышению тарифов и цены на газ власть должна была бы начинать только после обнародования четкого и прозрачного плана реформ жилищно-коммунальной и газовой отрасли, широкого их обсуждения и согласования с обществом, в том числе и с профсоюзами.

Как сообщалось, первое повышение стоимости бытового газа на 50% состоялось с 1 августа 2010 года.

Национальный форум профсоюзов Украины обратился с иском в Окружной Административный суд Киева относительно признания противоправным и отмены постановления №812, согласно которому с 1 августа 2010 года были на 50% повышены цены на потребительский газ. Первое слушание по этому делу состоялось 16 сентября 2010 года.