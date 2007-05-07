Янукович вылетел из страны на лечение
22:18, 07 мая 2007Общество
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В Барселону
Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор Янукович отбыл на лечение в Барселону.
"Янукович вылетел на два-три дня в Барселону на лечение", - сообщил РИА Новости источник в Партии регионов.
Он не стал добавлять какие-либо подробности.
По словам источника, в ближайшее время появится официальное сообщение пресс-службы премьера по этому поводу.
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