Отменены льготы на проезд для студентов и школьников в Ровно

В Ровно по решению городского совета отменены льготы на проезд в общественном транспорте для студентов и школьников.

Как передает корреспондент УНИАН, отныне они оплачивают проезд в городских троллейбусах не по льготному 50-процентному тарифу, а за полную стоимость, которая составляет 1 грн.

На льготный проезд могут рассчитывать только дети из малообеспеченных семей.

Отмену льготного проезда для студентов и школьников в троллейбусах чиновники объясняют нехваткой средств в бюджете города. На то, чтобы возместить льготы, которыми пользовались студенты и школьники, из городского бюджета нужно выделить 1,5 млн. грн.

Как отметил в комментарии журналистам председатель бюджетной комиссии горсовета Сергей ПАЛАДИЙЧУК, сейчас в городе детей из малообеспеченных семей, которые будут иметь льготы на проезд, насчитывается почти полторы тысячи. “Однако средства даже на льготы для них начнут искать не раньше, чем через три месяца, когда будет понятно, выполняется ли бюджет города”, - сказал он.