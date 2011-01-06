В Херсоне установлена мемориальная доска в честь деятеля УНР

В Херсоне открыта мемориальная доска в честь Андрея Конощенко - общественного и политического деятеля Украинской народной республики.

Как передает корреспондент УНИАН, доска установлена на здании храма Зосимы и Савватия Соловецких УПЦ КП, который находится на завершающем этапе сооружения.

Храм расположен в микрорайоне Текстильщиков на ул. Урицкого.

По словам настоятеля храма отца Виктора (КАЙДЫ), инициаторами увековечения выдающегося херсонца выступили благотворительная инициатива «Героика» и Херсонская организация Союза украинской молодежи.

***Андрей Конощенко (Грабенко) - фольклорист-музыковед, во время Украинской народной республики в 1919 году был председателем Херсонской губернской управы.