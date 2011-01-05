Львовская шахта, которую тушат третью неделю, загорелась из-за сигареты?

Причиной возгорания на шахте «Межиречанская» ГП «Львовуголь», по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности горных работ, в частности, курение в неустановленных местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ со ссылкой на предварительные выводы специальной правительственной комиссии, заседавшей 4 января с. г. во Львовской области.

А.КЛЮЕВ отметил, что изначально возгорание имело локальный характер, однако вследствие халатности и безответственности руководства шахты и угледобывающего объединения локальный пожар перерос в аварийную ситуацию.

«Вчера комиссией установлено, что в шахте курили. В результате, произошел пожар, который пытались сами как-то замять, спрятать и не давали никакой информации», – сказал первый вице-премьер, уточнив при этом, что возгорание началось 21 декабря 2010 года на глубине 500 метров.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в настоящее время пожар на шахте локализован и с сегодняшнего дня начинаются работы по созданию перемычек, а также пескоглиняной пробки в скиповом стволе шахты для создания условий к затуханию огня.

«В течение этой ночи полностью пожар локализован. Создаются перемычки под землей. И для того, чтобы не сгорел скиповой ствол, было принято решение засыпать его смесью песка с глиной и водой», – сказал первый вице-премьер.

Он также добавил, что в настоящее время по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА инцидент, произошедший на шахте, изучает Генеральная прокуратура Украины.

Как сообщал УНИАН, пожар на шахте «Межиречанская» возник вечером 21 декабря 2010 года. В связи с пожаром работа шахты была приостановлена. На момент возгорания на аварийном участке находилось 77 человек.

4 января 2011 г. пресс-центр Главного управления МЧС Украины во Львовской области сообщил, что продолжается гашение очагов пожара и охлаждения горных выработок на шахте «Межиречанская» государственного предприятия «Львовуголь», возникшего на глубине 485 м еще 21 декабря прошлого года.

Позже 4 января А.КЛЮЕВ вылетел во Львовскую область для проведения заседания Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации пожара на шахте «Межиречанская» ГП «Львовуголь».

Председатель Львовской облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК обратился к руководству государства с просьбой выделить средства на ликвидацию пожара на шахте «Межиречанская».