Минобороны заверяет, что не прекратит кормить солдат

В Министерстве обороны Украины заверяют, что военнослужащие срочной службы будут обеспечены качественным питанием.

Об этом идет речь в обнародованном на сайте министерства сообщении Департамента прессы и связей со СМИ по поводу заявления ГП Министерства обороны «Белоцерковский военторг», в котором речь идет о возможности прекращения в ближайшее время питания 11 тысяч военнослужащих срочной службы из-за задолженности военного ведомства перед предприятием в размере более 30 млн. грн.

«Государственное предприятие «Белоцерковский военный торг» обязалось качественно обеспечивать питание военнослужащих срочной службы и контрактников, о чем и сообщило в своем гарантийном письме в адрес Министерства обороны Украины от 28 декабря 2010 года», - сообщили в Минобороны.

Как признают в военном ведомстве, «действительно, в Министерстве обороны Украины возникли определенные трудности в расчетах с ГП МО Украины «Белоцерковский военный торг» за предоставленные услуги на протяжении последних трех месяцев 2010 года, которые связаны с соблюдением процедурных норм относительно государственных закупок».

«Сумма долга составляет около 30 млн. грн. Она возникла в связи с окончанием в сентябре 2010 года суммы договора в результате дефицита бюджета и кредиторской задолженности за предоставленные услуги в 2009 году», - отмечают в Минобороны.

Также в сообщении сказано, что по инициативе Минобороны 18 октября 2010 года было принято постановление Кабинета министров Украины № 969, согласно которому Министерству обороны Украины выделено 107 млн. грн. на оплату питания военнослужащих.

«Во время проведения Минобороны Украины процедуры закупки услуг со стороны ГП «Белоцерковский военный торг» не были представлены необходимые документы для участия в конкурсе, а предложенная цена оказалась выше, чем у другого участника. Антимонопольный комитет соответствующую жалобу предприятия отклонил из-за отсутстви\ нарушений в действиях Министерства обороны Украины во время проведения процедуры закупок», - объяснили ситуацию в военном ведомстве.

В то же время, в ГП Министерства обороны «Белоцерковский военторг» на ответ военного ведомства заметили, что ситуация с выплатой задолженности за предоставленные услуги за счет дополнительно выделенных средств до конца 2010 года остается непонятной и несправедливой. «Заказчик – Минобороны – не объяснил, почему с одними предприятиями рассчитались, а для отдельных это осталось лишь их проблемой», - отметили в госпредприятии «Белоцерковский военторг».