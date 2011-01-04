Как украинцы называли детей в 2010-ом (рейтинг по областям)

В 2010 году при регистрации детей в Украине чаще всего использовались имена Александр, Анастасия и София.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

Как заметил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на данные органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС), эти имена не теряют популярности в Украине по меньшей мере последние 10 лет.

На протяжении 2010 года почти такой же популярностью, как имена-лидеры, пользовались и такие женские имена: Мария, Анна, Дарья (Дарина, Дария), Виктория, Полина, Екатерина, Елизавета, Алина, Александра, Кристина, Соломия.

Среди мужских имен при регистрации детей чаще всего выбирали также имена Максим, Артем, Даниил (Даниил, Данил), Никита, Владислав, Денис, Андрей, Дмитрий, Кирилл, Иван, Назар, Богдан.

Эти имена, по словам министра юстиции, регистрировались в подавляющем большинстве регионов Украины.

В целом, кроме перечисленных имен, популярными в 2010 году в Украине также были женские имена: Вероника, Диана, Маргарита, Юлия, Ольга, Арина, Татьяна, Кира, Яна, Ева, Марина, мужские имена: Богдан, Роман, Михаил, Егор, Ярослав, Тимофей, Евгений, Марк, Владимир, Сергей, Матвей, Глеб, Виталий, Давид, Юрий, Алексей, Тимур, Николай.

Существовали и региональные вкусы относительно выбора имени при регистрации новорожденных.

Так, в Днепропетровской области к популярным попали такие мужские имена как Арсен (Арсений), Валерий, Ростислав.

В Закарпатской области – Евгения, Наталия, Камила, Ксения.

В Ивано-Франковской области - Влад, Павел, Тарас.

В Кировоградской области – Иванна.

Во Львовской области – Марта.

В Николаевской области – Алиса, Милана, Злата.

В Одесской области – Ульяна, Владислава, Алена.

В Полтавской области – Надежда, Тарас.

В Харьковской области – Ксения, Ульяна, Варвара, Злата.

В Хмельницкой области – Владислава, Илона, Иванна, Марьяна, Василий, Вадим, Захарий, Константин.

В Черновицкой области – Богдана, Валентин, Георгий.

В Киеве – Варвара, Алиса, Ксения.

Кроме того, в органах РАГС отмечают, что в 2010 году, как и в прошлых годах, значительное количество родителей настаивали на том, чтобы имена Анна, Кристина, Даниил, Никита, Кирилл, Глеб, Филипп были отмечены по примеру российского правописания.

Достаточно часто, по желанию родителей, детям присваиваются имена, которые не отвечают правилам правописания и могут в дальнейшем создать коллизию при оформлении документов. Например, встречаются такие формы мужских имен как Тімур, Раман, Владімір, Даніїл, Доніель, Кірілл, Філіпп. Случаются такие необычные формы женских имен как Катіріна, Лізавєта, Єлісавета, Єліна.

К редким именам в 2010 году попали: Герман, Родион, Владлен, Влас, Лев, Ян, Мирон, Альбина, Анжелика, Виталина, Элеонора, Майя, Ника, Регина, Снижана, Лада, Рената, Эльвира, Тамила, Нора, Дана, Элина, Нонна, Клара, Зося, Стелла, Орыся, Юстина, Юлиана, Неонила; Олесь, Арсен, Влад, Владлен, Герман.