В Славянске надеются на статус курорта госзначения

В городе Славянске Донецкой области надеются, что Верховная Рада Украины утвердит их городу статус курорта Государственного значения.

Как сообщили в пресс-службе Славянского городского совета, соответствующий законопроект уже передан на рассмотрение в парламент, а в городе уже разрабатывается проект государственной целевой программы.

В пресс-службе напомнили, что 29 декабря 2010 года на заседании Кабинета Министров рассматривался вопрос «Об объявлении природных территорий г Славянска курортом Государственного значения», и проект получил поддержку правительства. Как отметил в своем вступительном слове премьер-министр Николай АЗАРОВ, принятие этого законопроекта будет способствовать развитию курортной инфраструктуры региона и позволит эффективно использовать его природные и лечебные ресурсы.

Славянский городской председатель Неля ШТЕПА назвала данную информацию «великолепным подарком накануне Нового года, подарком, о котором жители города мечтали много лет».

По словам мэра, для получения статуса курорта государственного значения ,городом была проделана огромная работа. Так, в соответствии со статьей №8 Закона Украины «О курортах», Славянский городской совет еще в марте 2007 года отправил на рассмотрение в Министерство культуры и туризма ходатайство об объявлении природных территорий Славянска курортом государственного значения. Была проведена большая работа, получены заключения по двум серьезнейшим экспертизам. После этого были получены согласования в 7 министерствах. 6 ноября 2009 года этот законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде, но затем рассмотрение данного вопроса было приостановлено.

В то же время, как сообщили в пресс-службе, в 2010 году одним из первых писем, которые после вступления в должность подписала городской председатель Н.ШТЕПА, стало письмо в Киев с просьбой продолжить рассмотрение вопроса о получении г. Славянска статуса государственного курорта. За этот чрезвычайно короткий срок пакет документов был заново пересогласован в профильных министерствах.

В Славянске надеются, что теперь проволочек в положительном решении данного вопроса у народных депутатов не будет, заключили в пресс-службе.