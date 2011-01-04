Абитуриенты могут регистрироваться на внешнее тестирование

С 1 января в Украине началась регистрация желающих принять участие во внешнем независимом оценивании знаний.

Как сообщается на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, регистрация будет длиться по 28 февраля.

В 2011 году внешнее независимое оценивание будет проводиться по таким предметам: украинский язык и литература, история Украины, русский язык, математика, физика, биология, химия, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский).