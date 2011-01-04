Абитуриенты могут регистрироваться на внешнее тестирование
00:01, 04 января 2011Общество
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Регистрация будет длиться по 28 февраля
С 1 января в Украине началась регистрация желающих принять участие во внешнем независимом оценивании знаний.
Как сообщается на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, регистрация будет длиться по 28 февраля.
В 2011 году внешнее независимое оценивание будет проводиться по таким предметам: украинский язык и литература, история Украины, русский язык, математика, физика, биология, химия, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский).
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