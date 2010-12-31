График дежурств вице-премьеров в праздничные дни изменился

Кабинет министров Украины освободил вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА от дежурства в праздничные и выходные дни 1-3 и 7-9 января 2011 года.

Соответствующее распоряжении №2352 от 29 декабря размещено на Правительственном портале.

Документом вносятся изменения в распоряжение №2198 от 8 декабря, согласно которому Б.КОЛЕСНИКОВ должен был дежурить 1 и 8 января 2011 года.

Согласно изменениям, 1 и 2 января 2011 года дежурным руководителем правительства назначен первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, 3, 8 и 9 января - вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ.

7 января будет дежурить вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.