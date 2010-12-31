УБОП освободил заложницу – гражданку Китая, за которую требовали $300 тысяч

Работники ГУБОП МВД Украины обезвредили в Днепропетровской области организованную преступную группу с международными связями и освободили заложницу - гражданку КНР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в УБОП в Днепропетровской области от харьковских коллег поступила информация о том, что в Харькове двое неизвестных похитили гражданку Китая, которая на территории Украины занимается предпринимательской деятельностью. Злоумышленники силой усадили ее в легковой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что злоумышленники переправили похищенную женщину в арендованный дом в одном из поселков Днепропетровской области и позвонили по телефону ее мужу в Китай с требованием за освобождение жены 2 млн. юаней (около 300 тысяч долларов США).

Поскольку дом, в котором удерживали похищенную, был оснащен системой видеонаблюдения, въезд во двор осуществлялся через ворота с дистанционным управлением, входная дверь оснащена домофоном, а квартира расположена на втором этаже, было принято решение о силовом проникновении в помещение. Эта операция была проведена в 5 часов утра. Правоохранители проникли в здание и задержали двух ранее судимых жителей Одесской области и освободили заложницу. Злоумышленники держали ее со связанными руками, в пижаме и в горнолыжной маске с прорезями для глаз и рта.

На следующий день были задержаны и остальные участники преступной группы: ранее осужденный житель Одесской области и двое граждан Китая. Следствие продолжается.