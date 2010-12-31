Сегодня в центре Киева перекроют движение

В связи с проведением праздничных мероприятий 31 декабря и 1 января в центре Киева будет перекрыто движение. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В частности, 31 декабря с 20:00 до 5:00 1 января будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Крещатик - на участке от Бессарабской площади до ул. Институтской.

Кроме того, 31 декабря с 20:00 до 6:00 1 января во время праздничных мероприятий будет закрыто движение транспорта (кроме общественного и специального) на ул. Софийская (от ул. Владимирской до площади Независимости) и прилегающих улицах до ул. Софийской, а также на улице Малая Житомирская (от Майдана Независимости до пер. Владимирского).

В границах этих же улиц будет также запрещена парковка автомобилей 31 декабря с 17:00 и 7 января с 11:00.