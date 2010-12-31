МИД Украины о Женеве, Кивалове и грязной провокации

В Министерстве иностранных дел Украины называют “грязной провокацией” информацию о якобы аморальном поведении председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия Сергея КИВАЛОВА в аэропорту Женевы.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

По его словам, в ответ на информацию, которая появилась в некоторых СМИ о якобы инциденте с С.КИВАЛОВЫМ, МИД провело тщательную проверку, связалось с правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации и службами аэропорта г. Женева и имеет все основания заявить, что С.КИВАЛОВ на протяжении длительного времени не посещал г. Женева и не был в городском аэропорту.

“По имеющимся у нас данным, на протяжении последнего времени С.КИВАЛОВ находился на территории Украины и границы страны до сегодняшнего дня не покидал. Соответственно мы имеем все основания заявить, что в данном случае имела место сознательная, грязная, информационная провокация, которая свидетельствует о качестве методов политической борьбы, которые, к сожалению, используется в украинской политике”, - сказал О.ВОЛОШИН.

В интервью агентству УНИАН С.КИВАЛОВ назвал «полным бредом» и «черным пиаром» информацию в некоторых СМИ о якобы его пьяном дебоше в аэропорту Женевы на пути следования на курорт Куршавель с двумя «мисс Украины» Олесей СТЕФАНКО и Екатериной ЗАХАРЧЕНКО и о задержании швейцарской полицией за аморальное поведение.

Он заявил: «Это черный пиар, это полный бред», «еще такого у меня никогда не было».

Он отметил: «Вчера и позавчера вечером я был в Киеве, в частности, вечером был в Министерстве образования, а также в Министерстве финансов». При этом С.КИВАЛОВ добавил, что вчера работал до 21.30 в комитете, «и меня видела вся охрана в Верховной Раде».

С.КИВАЛОВ подчеркнул, что сегодня после обеда вылетел из Киева в Австрию, и «в данное время нахожусь вместе с женой и внуком в автобусе - едем кататься на лыжах». Он предложил дать телефонную трубку внуку, но корреспондент УНИАН отказался от этого предложения.

В то же время председатель Высшего совета юстиции Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО, с которым С.КИВАЛОВ вместе отдыхает и с которым, по его словам, они вместе едут кататься на лыжах, сказал УНИАН: «Это даже неудобно - какие-то комментарии по этому поводу давать». По его словам, они вместе с С.КИВАЛОВЫМ вылетали из Киева. При этом В.КОЛЕСНИЧЕНКО добавил, комментируя информацию в СМИ: «Человеческая подлость не имеет границ».

Также С.КИВАЛОВ заявил: «Я вообще не пью. Меня не видели даже выпившим, не то, что пьяным». «Я веду трезвый образ жизни - катаюсь на лыжах, плаваю». По его словам, О.СТЕФАНКО он «один или два раза видел», поскольку она - студентка Одесской национальной юридической академии, а «вторую (Е.ЗАХАРЧЕНКО) я в глаза не видел».

С.КИВАЛОВ считает, что информация в некоторых СМИ запущена с тем, чтобы «дискредитировать меня, поскольку я занимаюсь судебной реформой, мы часто бываем в Венецианской комиссии, в ПАСЕ».