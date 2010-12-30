Самолет Бангкок-Вена совершил вынужденную посадку в Симферополе

29 декабря самолет "Аэробус" А330-200, следовавший по маршруту "Бангкок-Вена", совершил вынужденную посадку на запасной полосе в международном аэропорту "Симферополь".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, вынужденная посадка произошла в связи с разгерметизацией кабины пилота. На борту находилось 67 пассажиров и 12 членов экипажа.

Пассажиры и члены экипажа размещены в гостинице "Москва" в крымской столице и ожидают представителей Тайваня, которые решат вопрос по ремонту самолета и отправлению пассажиров.