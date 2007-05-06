Сумской губернатор остро раскритиковал действия облсовета

Глава Сумской областной государственной администрации Павел КАЧУР раскритиковал тенденциозную позицию Сумского областного совета относительно выбора приоритетов и принятия решений, которые не способствуют решению проблем сумчан.

Это он сделал на пресс-конференции в Суммах, на которой оценил деятельность региональной власти относительно выполнения Плана действий и отметил недопустимость разбалансирования в работе властных субъектов области, поскольку это «негативно влияет на материальное благосостояние и моральное самочувствие сумчан».

Как передает корреспондент УНИАН, П.КАЧУР отметил, что на последней сессии областного совета депутаты не рассмотрели отчет о выполнении областного бюджета за 2006 год, без чего невозможны изменения в областной бюджет в части распределения свободных остатков.

«Материалы мы (ОГА - УНИАН) подали своевременно, еще в феврале. Отчет был принят и Министерством финансов, и Государственным казначейством. То есть, отчет принимается не как отчет о выполнении работы, а как целевое использование средств. Это просто констатация фактов, которая не находит понимания в голосовании сессии облсовета. Почему это так важно? Потому что если не утвержден отчет, то не идет распределение средств остатка, и у нас фактически лежат деньги, которые не используются», - объяснил П.КАЧУР.

При этом он выразил предположение, что подобные действия являются непонятными и для жителей Сумской области, ведь «власть с одной стороны просит меценатов подключаться к акциям, а с другой - сама не финансирует те приоритеты, которые определены в регионе».

В частности, рассказал губернатор, тот факт, что не распределены средства на общую сумму 1124,8 тыс. грн., которые предусматривались как увеличение бюджета развития Сумской области, ставит под угрозу своевременное выполнение работ по перенесению в Суммах органа с Троицкого собора в концертный зал областной филармонии, что оценивается в 800 тыс. грн. Также под угрозой оказалось подключение природного газа к 165 дамам сельских жителей с. Буйволовое Кролевецкого району, 60 домов в с. Бунякине Путивльского района и 31 дома в с. Бандуры и с. Биданы Охтирского района. Кроме того, не распределение средств – это и не выделение дополнительных средств в сумме 142,0 тыс. грн. на финансирование энергосберегающих мероприятий, что не дает возможности провести своевременное обследование эффективности использования энергии в заведениях бюджетной сферы области. Вместе с этим Сумская ОДА также предлагала за счет свободных остатков выделить дополнительные средства в сумме 1 млн. 200 тыс. грн. областному противотуберкулезному диспансеру на приобретение двух передвижных флюорографов, которые бы дали возможность своевременной диагностики сельского населения области.

«Вопросы противостояния на областном уровне не связаны с выборами. Но я не нахожу логики, почему не заслушали отчет о выполнении бюджета. Логики нет! Поэтому на понедельник (7 мая – УНИАН) я приглашаю на встречу президиум облсовета, чтобы обсудить все вопросы и приоритеты. Буду просить провести внеочередную сессию и решить на ней все вопросы финансирования. Ведь действовать двойными стандартами политику не к лицу. Это больше вопросы политического роста, политической зрелости, чем каких-то системных проблем», - сказал П.КАЧУР.

Как сообщалось, 28 апреля состоялась двенадцатая сессия Сумского областного совета, на которой депутаты уже во второй раз не смогли внести в повестку дня вопрос «Об утверждении отчета о выполнении областного бюджета за 2006 год».