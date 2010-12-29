За год создано более 1500 ОСМД

В Украине в текущем году создано более 1,5 тысяч объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Виталий ШАПОВАЛЕНКО.

По его словам, по итогам года общее количество ОСМД в стране увеличилось до более 11 800, что составляет 17% многоэтажного жилого фонда.

В.ШАПОВАЛЕНКО уточнил, что создание объединений происходило за счет средств Стабилизационного фонда госбюджета.

Он добавил, что в предыдущие годы в стране в среднем создавалось 400-500 объединений совладельцев многоквартирных домов в год.

Напомним, общегосударственной программой реформирования жилищно-коммунального хозяйства Украины предусмотрено, что до 2014 года ОСМД должны управлять около 70% жилого фонда страны.