Крым просит Януковича не отнимать 19 крупных налогоплатещиков

Верховный совет Крыма просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не допустить инициированный Государственной налоговой администрацией перевод с 2011 года 19 крупных налогоплательщиков на обслуживание за пределы региона - в Одессу.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение к В.ЯНУКОВИЧУ поддержали единогласно все депутаты, принимавшие участие в работе внеочередной сессии, - 81 человек. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.

Авторы документа отмечают, что в Украине предполагается концентрация крупных налогоплательщиков в 7 специализированных инспекциях. 19 крымских предприятий, в том числе «Крымский титан», Крымский содовый завод, Крымская водочная компания, завод «Залив», в таком случае будут переведены на обслуживание в одесский центр.

«В результате такого перевода потери общего бюджета Крыма будут значительными - более 700 миллионов гривен в год», - сказано в обращении.

Депутаты считают, что такая ситуация не позволит выполнить поручение В.ЯНУКОВИЧА «по превращению Крыма в жемчужину Украины», нарушит динамику инвестиционных проектов.

Парламентарии просят главу государства оказать содействие по открытию спеццентра по работе с крупными налогоплательщиками в Симферополе, который обслуживал бы Крымскую автономию, Севастополь, Николаевскую и Херсонскую области.