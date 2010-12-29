ГП "Уголь Украины" ищет, кто даст миллиард гривен

Госпредприятие «Уголь Украины» объявило торги по отбору банка для предоставления кредита в размере 1 млрд. грн.

Об этом сказано в объявлении предприятия, обнародованном на сайте Министерства экономики.

Согласно сообщению, предприятие планирует привлечь кредит сроком на 1 год (срок предоставления - февраль 2011 г. – январь 2012 г.).

Предмет закупки разбит на 5 лотов, объемы которых не детализируются.

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 января, тогда же планируется их раскрытие.

Как сообщал УНИАН, в октябре «Уголь Украины» открыл в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" («Укрэксимбанк») кредитную линию на сумму 1 млрд. грн. Кредитная линия открыта на период с декабря 2010 года по декабрь 2011 года.

Привлеченные в банке средства планировалось направить на закупку горно-шахтного оборудования на условиях финансового лизинга для государственных угледобывающих предприятий. Предполагалось, что «Уголь Украины» будет выступать администратором кредитного ресурса, перераспределяя его на конкретные проекты на государственных угледобывающих предприятиях через инвестиционный фонд по поддержке госшахт.