Расписание Президента Ющенко на 9 Мая

9 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что в 9.30 Президент Украины примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

В 10.00 планируется участие главы государства в торжественном шествии ветеранов войны по улице Крещатик.

В 12.00 будет объявлена Общенациональная минута молчания, после которой планируется выступление В.ЮЩЕНКО перед ветеранами в Мемориальном комплексе «Музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

В 12.15 запланировано проведение праздничного парада по случаю Дня Победы.

Также в этот день Президент может посетить один из военных госпиталей. О времени и месте события пресс-служба сообщит дополнительно.