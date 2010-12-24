Зампред г.Вишневого осужден на 10 лет с конфискацией

Заместитель городского председателя г. Вишневого Киево-Святошинского района Киевской области Владимир СТУЖУК осужден за вымогательство взятки к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

“Приговором Броварского горрайонного суда от 24 декабря 2010 года осужден первый заместитель городского председателя г. Вишневого Киево-Святошинского района Киевской области СТУЖУК В.И. по ч.3 ст.368 УК Украины к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года, за получение взятки в сумме более 2,5 миллиона гривень как части обусловленной суммы взятки в общей сумме 500 000 долларов США”, - сообщили в ГПУ.

На данное время готовится апелляция на решение суда относительно неприменения судом дополнительного наказания в виде лишения 9 ранга 5 категории государственного служащего.

Как сообщал УНИАН, В.СТУЖУКА обвиняют в вымогательстве взятки в размере 500 тыс. дол. за содействие одной из частных структур в получении в аренду земельного участка в пределах Вишневого площадью 10 га и последующую передачу ее в собственность.

18 сентября 2009 года он был задержан сразу по получении части взятки в сумме 2,5 млн. грн. Теперь чиновник находится под стражей.