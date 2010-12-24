В Киеве презентуют "Закон Божий" для незрячих

24 декабря в 13.30 в УНИАН состоится официальная презентация «Закона Божьего» для незрячих людей, напечатанного шрифтом Брайля.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской Православной Церкви Московского патриархата, соответствующий проект реализован Волынской епархией УПЦ МП.

«Закон Божий» будет презентовать митрополит Луцкий и Волынский НИФОНТ, председатель Синодного информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО, председатель пресс-центра Волынской епархии протоиерей Валентин МАРЧУК, заместитель председателя Киевского УТОС Александр ОСАДЧИЙ и председатель правления Волынской областной организации УТОС Юрий СИМОНЧУК.

В пресс-конференции запланировано участие главного офтальмолога Украины Сергея РЫКОВА.

По словам организаторов, предварительное представление издания состоялось 16 декабря в рамках благотворительной книжной ярмарки, которая проходила в Украинском доме, при участии монастырей и храмов УПЦ МП, которые опекаются изданием духовной литературы.