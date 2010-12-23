Суд по делу Лозинского прервали

Сегодня вечером Днепровский районный суд Киева из-за сбоев с электричеством в зале заседаний был вынужден прервать и перенести на завтра рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Как передает корреспондент УНИАН, в первый раз свет в судебном зале погас около 17.00, а во второй раз - в начале 18.00. Учитывая то, что судебный процесс проходит с использованием записывающих устройств, суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 11.30 24 декабря.

Сегодня в первый день рассмотрения дела по существу суд успел частично заслушать и рассмотреть ходатайство и жалобы В.ЛОЗИНСКОГо и его адвоката, а также частично заслушать ходатайство и жалобы экс-прокурора Евгения ГОРБЕНКО. Последний, в частности, в своих выступлениях, среди прочего, обращал внимание суда на то, что во время досудебного следствия на него оказывалось давление и раздавались угрозы о расправе с ним и его семьей. Также сегодня суд отклонил, как преждевременное, ходатайство В.ЛОЗИНСКОГО об истребовании из разрешительной системы МВД информации о регистрации на его имя охотничьего оружия.