Завтра в Украине - от 2° мороза до 19° тепла

В Украине сохранится теплая погода, в Крыму – до плюс 19°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 24 декабря по Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем на крайней западе небольшой дождь. Временами туманы; на дорогах северной половины местами гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 1-6° тепла, на Закарпатье - до 10° тепла; на остальной территории ночью - 2-7° тепла, днем - 4-9°, в южных областях - до 13°; в Крыму ночью - 5-10° тепла, днем - 14-19°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Временами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 1-6° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Временами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - около 0°, днем - 2-4° тепла.