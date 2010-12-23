От отравления угарным газом пострадали три человека
08:56, 23 декабря 2010Общество
811
Трагедия в Одесской области
Вчера в 19.10 в Овидиополе Одесской области в частном жилом доме были обнаружены тела трех погибших, отравившихся угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.
Как сообщает пресс-служба МЧС, по факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
На месте работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter