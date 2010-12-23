Суд принял иск экологов к Табачнику

Окружной административный суд Киева принял решение об открытии судопроизводства по административному делу по иску Киевского эколого-культурного центра и Экоправо-Киев к Министерству образования и науки Украины в защиту заповедника Росточье.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского эколого-культурного центра.

Как напоминается в сообщении, 1 ноября 2010 года министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК своим приказом № 1032 незаконно закрыл подчиненный министерству заповедник Росточье, чем грубо нарушил Закон "О природно-заповедном фонде Украины". Последний раз заповедники в Украине закрывались в 1951 году постановлением, подписанным Иосифом Сталиным, отметили экологи.

Заповедник Росточье находится во Львовской области, создан в 1984 году на территории 2084 га. На его базе планируется создать международный украинско-польский резерват. Теперь этот план на грани краха. В заповеднике произрастает 28 видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Украины, и обитает более десятка занесенных в Красную книгу Украины животных, подчеркнули экологи.