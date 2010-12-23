Студенты юридического вуза занимались вымогательством

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД Украины в Черновицкой области совместно с работниками УСБУ задержали троих 18-19-летних жителей Черновцов, которые на протяжении июля-декабря этого года занимались вымоганием денег у 18-летнего жителя города. Двое из задержанных оказались студентами юридического высшего учебного заведения.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, в мае пострадавший познакомился с одним из будущих вымогателей, и несколько раз угостил его в баре. Будущие вымогатели узнали, что жертва из обеспеченной семьи частных предпринимателей, и пригласили своего нового знакомого на отдых, заверив, что могут сами его оплатить.

После этого вымогатели позвонили юноше по телефону и сообщили, что он, кроме основного долга, должен им еще и проценты, всего на сумму 500 гривень. Злоумышленники предупредили, если он «немедленно не вернет долг, то за каждый следующий день проценты с данной суммы будут расти». Всего на момент задержания пострадавшему насчитали 40 тысяч гривень «долга». Вымогатели постоянно давили на ровесника, в частности, постоянно звонили по телефону с угрозами, а также вывозили за пределы города, где применяли к нему физическое насилие.

На протяжении трех месяцев пострадавший молчал и отдал вымогателям 16 тысяч гривень, а когда понял, что их чрезмерные аппетиты не утоляются, обратился в милицию. Всех троих подозреваемых работники милиции задержали, когда пострадавший передавал им очередную часть долга – 5 тысяч гривень.

Ранее проблем с законом не имели задержанные не имели. Один из них из достаточно обеспеченной семьи, еще двое – студенты юридического вуза. Сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство, санкции которой предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.