Админреформа не коснется личного состава СБУ

Административная реформа не коснется личного состава Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы свое «домашнее задание» начали выполнять сразу, как я возглавил СБУ, в том плане, что мы определились с необходимым количеством кадрового потенциала по отношению к тем функциям, которые на сегодняшний день существуют», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.