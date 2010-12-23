Пугачева перенесла операцию на сердце

Врачи сделали певице Алле Пугачевой операцию по стентированию сосудов. Пациентка чувствует себя хорошо. Об этом сообщил пресс-секретарь директора научного центра сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерия.

Сейчас она находится в отдельной палате, но не в отделении реанимации, передает "Маяк".

Операцию проводили ведущие специалисты центра. Несколько лет назад А.Пугачевой делали такую же операцию, но в другой клинике.

Подобное хирургическое вмешательство необходимо при закупорке кровеносных сосудов.