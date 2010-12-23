Пугачева перенесла операцию на сердце
00:14, 23 декабря 2010Общество
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Сейчас она находится в отдельной палате
Врачи сделали певице Алле Пугачевой операцию по стентированию сосудов. Пациентка чувствует себя хорошо. Об этом сообщил пресс-секретарь директора научного центра сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерия.
Сейчас она находится в отдельной палате, но не в отделении реанимации, передает "Маяк".
Операцию проводили ведущие специалисты центра. Несколько лет назад А.Пугачевой делали такую же операцию, но в другой клинике.
Подобное хирургическое вмешательство необходимо при закупорке кровеносных сосудов.
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