Окончено следствие против футболиста, сбившего мать с двумя детьми

В Севастополе окончено досудебное следствие по резонансному уголовному делу в отношении футболиста Владислава ПИСКУНА, который сбил насмерть 26-летнюю женщину и двух ее дочерей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры города, в соответствии со статьей 218 Уголовно-процессуального кодекса Украины, обвиняемый и потерпевший (муж и отец погибших) ознакомлены с материалами уголовного дела в полном объеме.

В.ПИСКУН обвиняется по статье 286 ч.3 Уголовного кодекса Украины (ДТП, повлекшее гибель нескольких лиц).

По информации пресс-службы, в ближайшее время дело поступит в прокуратуру города для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября футболист клуба «Севастополь» В.ПИСКУН, находившийся за рулем автомобиля «БМВ», сбил насмерть 26-летнюю женщину с двумя детьми (2 и 5 лет). Кроме того, в результате этого ДТП в больнице от полученных травм умерла пассажирка «БМВ».