Парламент Крыма постановил отмечать годовщину Переяславской рады

Верховная рада Крыма постановила ежегодно 18 января проводить в регионе торжественные мероприятия, посвященные годовщине Переяславской рады - в 1654 году запорожское казачество во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняло решение заключить союз с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 74 из 77 депутатов, принимавших участие в заседании крымского парламента. Всего в ВР Крыма 100 депутатов.

Авторы постановления, среди которых лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ, называют Переяславскую раду «выдающимся событием в истории народа Украины».

Депутаты считают необходимым выделять средства из республиканского и местного бюджетов на торжества по этому поводу.

Крымский парламент поручил министерству образования и науки автономии разработать план тематических мероприятий для школ и вузов, посвященных истории Переяславской рады.