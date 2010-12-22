МВФ сегодня рассматривает "украинский вопрос"

В Международном валютном фонде сегодня рассматривают "украинский" вопрос.

Как сообщают “Подробности”, именно сейчас Совет директоров МВФ решает, предоставлять ли Украине второй транш кредита объемом более 1,5 млрд. долл.

Первый транш в Украину поступил в августе. Чтобы получить следующую часть, украинское правительство повысило коммунальные тарифы, приняло Налоговый кодекс, согласилось поднять пенсионный возраст для женщин и принять бюджет на следующий год с дефицитом менее 3% ВВП. Большинство средств второго транша должны покрыть дефицит бюджета.

Как отметила директор Департамента внешних связей МВФ Керолайн ЕТКИНСОН, “когда миссия МВФ работала в Украине в ноябре, они пришли к согласию с украинской властью. Поэтому теперь Совет директоров должен утвердить выделение денег, значительная часть которых пойдет на укрепление бюджета”.