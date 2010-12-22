Умер Олег Тимошенко

Министерство культуры Украины, Национальная академия искусств Украины, Национальная музыкальная академия имени П.И. Чайковского, Национальный всеукраинский музыкальный союз с глубокой скорбью сообщают о том, что национальное музыкальное искусство, духовная культура понесли тяжелую утрату - 20 декабря 2010 года на 79-м году жизни после тяжелой болезни умер выдающийся деятель современного хорового искусства, народный артист Украины, действительный член Национальной академии искусств Украины, академик-секретарь отделения музыкального искусства академии, профессор Олег Семенович Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в Национальной академии искусств Украины.

О.Тимошенко принадлежал к плеяде выдающихся деятелей музыкальной культуры, которые много сделали для ее развития, подготовки талантливой художественной молодежи. Как многолетний ректор и профессор Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковского О.Тимошенко создал фундаментальную научно-практическую базу для воспитания молодых музыкантов, способствовал внедрению в учебно-воспитательный процесс новых направлений музыкального искусства, открытию новых специальностей и специализаций.

Опираясь на достижения мирового музыкального искусства, О.Тимошенко с большой заинтересованностью и заботой способствовал развитию и обогащению давних традиций хорового искусства в Украине, проводил неутомимую общественную деятельность как президент Ассоциации деятелей музыкального образования и воспитания, секретарь Национального всеукраинского музыкального союза.

О.Тимошенко был академиком-основателем Национальной академии искусств Украины, а с 1997 года - академиком-секретарем отделения музыкального искусства академии.

О.Тимошенко отмечен орденами «За заслуги» І, ІІ и ІІІ степени, «Знак почета», Почетными грамотами Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины, ряда зарубежных стран.

НАМУ выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Олега Семеновича Тимошенко.

Прощание с О.Тимошенко состоится в пятницу, 24 декабря, с 11.00 до 13.00 часов в помещении Национальной академии искусств Украины, по адресу: ул. Воровского, 20.