У жителя Донецка за долги перед теплосетью опечатали телевизор

У одного из жителей Донецка за долги перед коммерческо-коммунальным предприятием «Донецкгортеплосеть» за долги опечатан телевизор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает коммунальный портал Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что на днях состоялся очередной рейд по взысканию задолженности за услуги теплоснабжения с жителей Донецка и в частности с жителей, проживающих в Киевском районе города. Данный рейд проходил совместно с представителями теплосети и сотрудниками исполнительной службы юстиции Киевского района. Сумма задолженности жителей Киевского района перед гортеплосетью на 1 ноября 2010 года составляла 16,1 млн. грн.

Исполнительная служба посетила трёх абонентов Киевского района и взыскала сумму в размере 5,5 тыс. грн. Двое должников полностью выплатили сумму задолженности. А третий абонент частично расплатился за долги перед ККП «Донецкгортеплосеть», и временно остался с арестованным имуществом (телевизором), который ему оставили на хранение в опечатанном виде.

Коммунальщики пояснили, что опечатанным (арестованным) имуществом абонент не имеет права пользоваться до полного снятия ареста, иначе будет наложен соответствующий штраф.

«Человек с арестованным телевизором» пообещал до конца месяца полностью оплатить сумму долга, и только после этого исполнительная служба снимет пломбы с арестованного имущества, а неплательщик в новый год войдет не только без долга, но и сможет радостно смотреть по своему телевизору новогодние программы», - сказали в гортеплосети.