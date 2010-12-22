После смены власти компаниям из РФ в Украине работать легче не стало?

Несмотря на потепление украинско-российских политических взаимоотношений, частным российским компания работать в Украине легче не стало. Такое мнение высказали сегодня эксперты в ходе круглого стола на тему «Российский бизнес в Украине: проблемы и перспективы», организованного Институтом Горшенина.

Так, руководитель Управления корпоративных коммуникаций ГИК «Ренессанс Капитал» Константин ГОЛОВИНСКИЙ отмечает, что за последний год в Украине абсолютно не изменилось отношение к российским компаниям, желающим работать на украинском рынке.

«В результате сложившегося политического климата во взаимоотношениях Украины и России с 2005 года в России существовал отложенный спрос на украинские активы. Российские компании в силу субъективного восприятия ситуации на украинском рынке не решались на него приходить. Однако сказать, что в инвестиционном климате Украины что-то изменилось после смены власти в Украине, абсолютно нельзя», – отметил эксперт.

По его словам, в силу того же субъективного восприятия Украина теперь кажется российским бизнесменам ближе, им кажется, что в ней проще работать. «Но на самом деле, объем частных российских инвестиций в Украину практически не изменился. Мы говорим о начале захода в Украину российского банковского сектора. Но при этом нужно помнить, что к началу 2010 года около 43% украинской банковской системы находилось под контролем зарубежных банков, и приход российских банков в украинскую банковскую сферу вряд ли что-то радикально изменит», – считает К.ГОЛОВИНСКИЙ.

В свою очередь, глава наблюдательного совета компании «МТ-ИНВЕСТ» Мирослав ТАБАХАРНЮК отметил, что в общем объеме российских инвестиций в Украину преобладают государственные финансы. «Это «ВТБ Банк», Сбербанк, «Внешэкономбанк». Мы понимаем, что это государственные деньги, тогда как частных российских инвестиций в Украину приходит сравнительно мало», – констатировал эксперт.

По его мнению, такая ситуация объясняется тем, что мотивация для прихода в Украину частного и государственного российского капитала разная. «У госинвестиций на первом плане политическое влияние на Украину. Сейчас идет речь о совместных с Россией проектах в нефтегазовой отрасли, атомной энергетике, авиации, судостроении. Все это поле для государственных российских инвестиций. К сожалению, заметного роста частных инвестиций из России пока не наблюдается. Даже несмотря на то, что российские компании значительно лучше, чем западные, адаптированы к работе в украинской бизнес-среде», – отметил М.ТАБАХАРНЮК.

При этом, по его мнению, инвестклимат в Украине следует развивать таким образом, чтобы он был одинаково комфортным как для западных, так и для российских инвесторов.

Советник, руководитель экономической группы Посольства РФ в Украине Алексей УРИН напомнил, что Россия занимает четвертое место по объему инвестиций в экономику Украины. «Для нас приоритетом является работа в высокотехнологичных отраслях украинской экономики, тесно связанных с российскими партнерами. Безусловно, это атомная энергетика, в частности, Сбербанк России готов инвестировать около 1 млрд. долл. в достройку Хмельницкой АЭС. Кроме того, при участии российской компании ТВЭЛ планируется строительство в Кировоградской области завода по производству элементов ядерного топлива. У российских инвесторов есть интерес к аэрокосмической сфере, в первую очередь к самолетостроению. К сожалению, на сегодняшний день статус государственного предприятия «Антонов» не позволяет инвестировать в него значительные российские ресурсы, что негативно отражается на совместном украинско-российском производстве самолетов», – сказал А.УРИН.

В то же время, по его словам, у российских компаний, работающих на украинском рынке, существует ряд проблем. «В этом году не удалось продвинуться в вопросе урегулирования конфликта вокруг «Укртатнефти» – претензии татарстанских акционеров так и не удовлетворены. Не решен вопрос возврата «Укртрансконтейнера» в Ильичевский порт. По «Лугансктепловозу» конфликт зашел в тупик, правда, появилась надежда, что он будет урегулирован в 2011 году. Есть и новые проблемы у российских инвесторов в Украине. В Дрогобыче российская компания «ВБМ Групп» не может взять под контроль Дрогобычский долотный завод, хотя и владеет 97% акций этого предприятия. В этом направлении мы не видим серьезных позитивных сдвигов и поддержки от государственных органов Украины», – добавил А.УРИН.