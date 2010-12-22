Экс-начальника Кременчуцкого УБОПа будут судить за квартиру

Экс-начальника Кременчуцкого УБОПа будут судить за незаконно полученную квартиру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил старший следователь следственного отдела прокуратуры Полтавской области Сергей КИРИЧЕНКО.

По его данным, следственный отдел прокуратуры Полтавской области закончил досудебное следствие и направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению бывшего начальника Кременчугского ОБОП УБОП УМВД Украины в области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

«Злоупотребляя служебным положением, он незаконно получил в частную собственность квартиру в Кременчуге, чем нанес убытки на общую сумму более 160 тыс. грн.), - сообщил следователь С.КИРИЧЕНКО.