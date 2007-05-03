Социалисты наконец прозрели и покаялись

Увольнение судей Конституционного Суда Валерия ПШЕНИЧНОГО и Сюзанны СТАНИК, фактически свидетельствует, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «пошел на полномасштабный государственный переворот».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента заявил лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ. Он подчеркнул, что «трусы всегда вероломно идут на пролом, и не важно, кто на это его подталкивает – свои балоги и тимошенки с паясничающими луценками или те двадцать цеэрушников, которые, как поговаривают, прибыли руководить переворотом, - ответственность за все несет В.ЮЩЕНКО».

И.БОКИЙ подчеркнул, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО «не сможет уклониться от ответственности» за действия по нарушению Конституции и законов Украины.

Он отметил, что В.ЮЩЕНКО был одно время «проводником монетарной политики». По его словам, еще нужно определить, была ли это ошибка В.ЮЩЕНКО или сознательные действия. «Он всегда шел против прогрессивных сил», - заявил И.БОКИЙ. По его словам, в момент ответственности во время акции «Украина без Кучмы» В.ЮЩЕНКО назвал активистов «фашистами». «Мы, социалисты, каемся перед народом Украины за то, что в свое время поддерживали В.ЮЩЕНКО на выборах Президента. Он предал нас, но при этом он предал и вас», - отметил И.БОКИЙ с трибуны парламента, обращаясь к избирателям.