Квартирный вор умер после допроса в милиции

Прокуратура, отдел внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины, инспекция по личному составу управления кадрового обеспечения УМВД Украины в Житомирской области проводят проверку по факту смерти мужчины, который был задержан за проникновения в чужой дом.

По данным отдела связей с общественностью УМВС Украины в Житомирской области, 17 декабря 2010 года около 16 час. 30мин. в дежурную часть Житомирского РО поступило сообщение от жительницы одного из сел Житомирского района, о том, что в ее дом проникло постороннее лицо, которое было задержано. Кто именно задержал квартирного вора, в милиции не уточняют.

На место события выехала следственно-оперативная группа Житомирского РО, сотрудники которой после проведения первоочередных процессуальных действий доставили 61-летнего мужчину в приемное отделение одной из больниц для медицинского осмотра.

После этого по пути к райотделу задержанному стало плохо и он потерял сознание. Работники милиции сразу вызывали карету скорой медицинской помощи и начали оказывать первую неотложную помощь. Когда прибыли медицинские работники, они констатировали биологическую смерть.