Угрозы для европейской валюты нет?

Испания преодолеет европейский долговой кризис без посторонней помощи, а угрозы существованию единой валюты нет.

Об этом заявил в интервью Reuters глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан.

Президент МВФ сказал, что лидерам Евросоюза нужно действовать более решительно, чтобы предотвратить распространение долгового кризиса по еврозоне. Однако Д.Стросс-Кан выразил уверенность в том, что единая валюта переживет кризис и, в итоге, европейские институты станут более устойчивыми.

"Я вижу много причин, из-за которых у еврозоны могут быть проблемы с экономическим ростом, безработицей и социальным сектором, но это не значит, что я вижу в этом какую-либо угрозу для единой валюты".

Как передает РБК, он высказался в позитивном ключе о будущем Ирландии, выразив уверенность в том, что программы помощи от МВФ и Евросоюза стране будет достаточно, чтобы найти обратную дорогу к экономической стабильности.

ICTV