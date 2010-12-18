На воскресенье синоптики обещают Украине метели

Завтра в Украине ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, метели, в южных, восточных и местами в центральных областях мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, в восточных областях местами сильные осадки.

Днем в западных областях без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах, кроме Крыма, гололедица. В основном по Украине ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12° мороза, в западных областях местами 13-15° мороза, днем 4-9° мороза. В южных и восточных областях ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В Крыму дождь, температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11° тепла.

В Киевской области в воскресенье ночью ожидается снег, слабая метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°мороза , днем 4-9° мороза. В Киеве температура ночью около 10° мороза, днем 5-7° мороза.