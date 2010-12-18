Новый ректор ДонНУ заявляет, что неизвестные избили его жену

В Донецке избита Татьяна ЛЕВ - жена профессора Юрия ЛЫСЕНКО, который 10 декабря победил на выборах ректора Донецкого национального университета.

Как сообщил УНИАН сам Ю.ЛЫСЕНКО, его жену, которая является проректором ДонНУ, избили неизвестные у подъезда их дома вечером 17 декабря.

«Это произошло вчера около 9-ти часов вечера у подъезда дома. Двое мужчин, лица которых она не рассмотрела, ударили ее несколько раз по голове, потом сбили с ног и стали бить уже лежачую», - сказал Ю.ЛЫСЕНКО.

Он подчеркнул, что нападавшие сказали его жене: «Это тебе за мужа!» и скрылись.

По словам Ю.ЛЫСЕНКО, медики поставили Т.ЛЕВ диагноз «сотрясение мозга и ушибы». «Ей предложили госпитализацию, однако честно сказали, что в данный момент у них нет условий, чуть ли не в коридоре надо лежать. Мы отказались», - добавил Ю.ЛЫСЕНКО. Он отметил, что врачи согласились, что Т.ЛЕВ вернется домой, но если будет срочная необходимость – вызовет «скорую».

«Сейчас у нее тошнота, рвота, будем вызывать врача, хотя сама она боится ехать в больницу из-за большой слабости. Она только недавно вышла из больницы после болезни», - добавил Ю.ЛЫСЕНКО.

Он также сообщил, что в милиции факт избиения зафиксировали. «Сейчас мы с адвокатами подадим заявление в Киевский райотдел Донецка», - сказал Ю.ЛЫСЕНКО и заявил, что после произошедшего вынужден будет обратиться к прессе, к общественности, «чтобы нас защитили». «Возможно, будем изыскивать собственные средства, чтобы нанять охрану. Ну, это же ужас, что происходит!», - заявил Ю.ЛЫСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря конференция трудового коллектива Донецкого национального университета избрала для утверждения Министерством образования и науки, молодежи и спорта на должность ректора вуза Ю.ЛЫСЕНКО. 15 декабря милиция провела обыск в его квартире.

17 декабря пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что в Донецком национальном университете проходят следственные действия, связанные с возбуждением уголовного дела о растрате имущества должностными лицами вуза.

В прокуратуре пояснили, что 9 декабря на основании заявления от действующего руководства ДонНУ и материалов проверки Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления МВД Украины в Донецкой области было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупных размерах и служебного подлога должностными лицами вуза. Дело возбуждено по ч.5 ст.191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и ч.2 ст. 366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины.

При этом пресс-служба прокуратуры области подчеркнула, что «за проверяемый период ни один из кандидатов на пост ректора ДонНУ не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности вуза, и попросила «не связывать факт возбуждения уголовного дела с выборами ректора университета».

В то же время, работники ДонНУ заявили, что считают факт возбуждения данного уголовного дела напрямую связанным с выборами ректора университета, так как супруга избранного ректора Ю.ЛЫСЕНКО Т.ЛЕВ занимает должность проректора университета. Ранее она была освобождена от должности приказом и.о. ректора Петром ЕГОРОВЫМ, но судом восстановлена в должности.