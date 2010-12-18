Двое детей провалились под лед на пруду
00:58, 18 декабря 2010Общество
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Трагедия на Доброполье
В Донецкой области, в селе Зеленое Добропольского района, двое детей – брат и сестра - провалились в пруду под лед. Девочку удалось спасти.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.
Проходивший мимо пруда местный житель пыргнул в воду и вытащил на берег девочку, но мальчика, 2005 г.р., спасти не удалось. Поиски его тела продолжаются.
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