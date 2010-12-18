Двое детей провалились под лед на пруду

В Донецкой области, в селе Зеленое Добропольского района, двое детей – брат и сестра - провалились в пруду под лед. Девочку удалось спасти.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Проходивший мимо пруда местный житель пыргнул в воду и вытащил на берег девочку, но мальчика, 2005 г.р., спасти не удалось. Поиски его тела продолжаются.