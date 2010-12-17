Приступил к работе первый зампред КГГА
19:48, 17 декабря 2010Общество
1173
Кабмин согласен, распоряжение подписано
Александр МАЗУРЧАК с сегодняшнего дня приступил к выполнению обязанностей первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам А.МАЗУРЧАК.
По его словам, соответствующее распоряжение о его назначении было подписано в мэрии 16 декабря.
«Вчера согласовано в Кабинете министров, и вчера же было подписано распоряжение. Сегодня приступил к выполнению обязанностей», - сказал А.МАЗУРЧАК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter