В субботу Украине обещают снег, метели и дождь

На завтра синоптики прогнозируют почти по всей Украине снег, метели и дождь.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 18 декабря облачно с прояснениями. Ночью снег, в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях сильный снег, местами метели; в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; днем в Украине без существенных осадков, только в северных и западных областях небольшой снег.

На дорогах, кроме Крыма, гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, ночью на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в Карпатском регионе до 16°, днем 2-7° мороза; на крайнем востоке и в Приазовье на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью сильный снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 2-7° мороза.

В столице облачно с прояснениями. Ночью сильный снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 5-7° мороза.