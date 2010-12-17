В Керчи лоб в лоб столкнулись два такси
13:18, 17 декабря 2010Общество
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Четыре человека - в больнице
В Керчи в результате лобового столкновения двух такси четыре человека получили ушибы и переломы и были доставлены в больницу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГАИ, авария произошла вечером 16 декабря на мосту.
Столкнулись две машины марки "Дэу", пострадали водитель одного такси и трое пассажиров другого.
"Проводится проверка, в результате которой выяснится, по чьей вине произошла авария", - отметили сотрудники ГАИ.
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