В Керчи лоб в лоб столкнулись два такси

13:18, 17 декабря 2010
Общество
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Четыре человека - в больнице

В Керчи в результате лобового столкновения двух такси четыре человека получили ушибы и переломы и были доставлены в больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГАИ, авария произошла вечером 16 декабря на мосту.

Столкнулись две машины марки "Дэу", пострадали водитель одного такси и трое пассажиров другого.

"Проводится проверка, в результате которой выяснится, по чьей вине произошла авария", - отметили сотрудники ГАИ.

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