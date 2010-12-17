В Керчи лоб в лоб столкнулись два такси

В Керчи в результате лобового столкновения двух такси четыре человека получили ушибы и переломы и были доставлены в больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГАИ, авария произошла вечером 16 декабря на мосту.

Столкнулись две машины марки "Дэу", пострадали водитель одного такси и трое пассажиров другого.

"Проводится проверка, в результате которой выяснится, по чьей вине произошла авария", - отметили сотрудники ГАИ.